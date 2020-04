Australia domaga się zbadania pochodzenia koronawirusa

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Canberze Morrison wezwał wszystkie kraje członkowskie WHO do poparcia tego pomysłu.

Australijski premier rozmawiał już w tej sprawie z przywódcami Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec. Jest kolejnym wysokiej rangi politykiem, który domaga się ustalenia faktów dotyczących pochodzenia SARS-CoV-19.

Niektóre amerykańskie media sugerują, że wirus powstał w laboratorium w chińskim Wuhan, gdzie zaczęła się pandemia.

Zastanawia się też nad tym Donald Trump, a sekretarz stanu Mike Pompeo wezwał Chiny do tego, by udostępniły swoje laboratoria w Wuhan międzynarodowej komisji, która zbada, czy nie doszło do jego przypadkowego "uwolnienia".

Niemiecka kanclerz Angela Merkel i brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab wezwali Chiny do większej transparentności w kwestii badania pochodzenia koronawirusa.

Rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang powiedział dziś, że amerykańscy politycy próbują pomniejszyć swoja odpowiedzialność za stopień, w jakim pandemia dotknęła Stany Zjednoczone, obwiniając innych.

W Australii zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6661 osób, zmarło 75.