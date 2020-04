Joe Biden: Proszę, nie pijcie wybielacza AFP

Ubiegający się o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych Joe Biden zaapelował do wszystkich, by nie pili wybielacza w ramach ochrony przed koronawirusem. Taką formę leczenia sugerował w czwartek Donald Trump. Dziś prezydent USA tłumaczył, że był to sarkazm.