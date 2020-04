Leczenie światem UV. Lekarze kwestionują teorię Donalda Trumpa

Podczas czwartkowego spotkania w Białym Domu prezydent Donald Trump omówił z grupą doradców prowadzone przez rząd badania nad reakcją koronawirusa na różne warunki.

Po spotkaniu prezydent USA mówił o środku dezynfekującym, który może wybić wirusa w minutę. Druga przedstawiona przez Trumpa metoda dotyczyła zastosowania światła ultrafioletowego (UV).

For those of you who don’t believe Trump suggested curing the coronavirus by shooting up with bleach: pic.twitter.com/91vpdOXWWp