Mer Moskwy o epidemii: Nie jesteśmy nawet w połowie

Z codziennego komunikatu ośrodka powołanego przez rosyjskie władze do walki z epidemią wynika, że w ciągu doby liczba potwierdzonych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła w Federacji Rosyjskiej o 6361 (8,5 proc.) i wynosi 80949. Ok. 45 proc. nowo zakażonych nie ma objawów COVID-19.

- Niestety, nie mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy szczyt (epidemii - red.) ani że trend (przyrostu zachorowań - red.) stał się pozytywny - powiedział mer Moskwy. - Co więcej widzę, że nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie - dodał Siergiej Sobianin. Ocenił, że choć pod względem wzrostu przypadków koronawirusa sytuacja nie jest dramatyczna, to dziennie liczba zakażonych rośnie o 8-12 proc. a czasem nawet o 15 proc. - A to tylko przypadki wykryte - podkreślił mer.

Sobianin zapewnił, że moskiewskie szpitale radzą sobie z wyzwaniem, przed którym stanęły. Władze medyczne pracują nad tym, by w ciągu dziesięciu dni podwojona została liczba łóżek dla osób zakażonych SARS-CoV-2.