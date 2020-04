Najpiękniejsza domówka świata zamiast Pol&Rock Festiwal

Owsiak przyznał, że podobnie jak większość świata, również organizatorów Pol'and'Rock Festiwal pokonał koronawirus.

- Zapędził nas w kozi róg. Niesie nie tylko strach, ale wielu z nas odbiera zdrowie i życie - mówił Owsiak.

Stwierdził, że czas pandemii nie jest odpowiednim czasem na zgrywanie bohatera.

- Kiedy tylko wirus do nas przywędrował, my w fundacji zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się do pomocy, na jaką nas stać. Powiedzieliśmy sobie: wygramy i wszyscy razem pójdziemy na spacer - mówił twórca WOŚP.

Przyznał, że z powodu pandemii Pol'and'Rock festiwal się nie odbędzie, mimo że jego organizatorzy byli już w "blokach startowych".

- Od wielu lat ten festiwal, wypełniony najpiękniejszymi wartościami, emocjami i gestami i ogromną obywatelską energią jest domem dla ludzi mądrych, wrażliwych, którzy chcą i mają odwagę zmieniać świat - mówił Jurek Owsiak i zapowiedział, że od 30 lipca do 1 sierpnia zaprasza na 3 dni festiwalowego grania online.

- To będzie internetowe spotkanie pełne miłości, przyjaźni i muzyki, stworzymy najpiękniejszą domówkę świata - zapraszał Owsiak na swoim profilu na Facebooku. - Wirus może nam naskoczyć.