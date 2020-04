Włochy: Spada liczba zgonów. Utrzymuje się liczba nowych przypadków

W środę zmarły 323 osoby, dla porównania we wtorek włoskie władze informowały o 382 zgonach.

W ciągu ostatniej doby odnotowano 2086 nowych zakażeń, to zaledwie 5 mniej niż we wtorek.

Łącznie we Włoszech liczba ofiar wzrosła do 27682. W sumie zakażonych jest 203591, to trzeci najwyższy wynik na świecie po USA i Hiszpanii.

Spadła liczba obecnie zakażonych. Z raportu władz wynika, że nosicielami koronawirusa jest 104657 osób, ponad 500 mniej niż poprzedniego dnia.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1795 osób.