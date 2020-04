Rzecznik rządu: Połowa maja to realny termin powrotu fryzjerów

- Myślę, że połowa maja jest terminem, który jest realny. Liczymy na to, że jeżeli liczba zachorowań nie zwiększy się i wszyscy będziemy się stosować do tych standardów, które obowiązują, takich jak noszenie maseczek w miejscach publicznych, to faktycznie będzie to możliwe - powiedział Piotr Müller.

- Żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się jakiekolwiek choroby, np. koronawirusa, należy ograniczać kontakty społeczne. Otwieranie każdego kolejnego sektora gospodarki to jest zwiększanie tej liczby. Musimy robić to na tyle rozsądnie, w sposób rozłożony w czasie, by weryfikować, czy służba zdrowia nadal jest w stanie pomagać wszystkim osobom, które są chore - dodał.