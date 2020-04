Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja

Morawiecki przyznał, że coś Polska luzuje już obostrzenia, to nie jest wykluczone, że sytuacja epidemiczna zmusi rząd do zrobienia kroku w tył.

Premier zastrzegł, że choć jego rząd luzuje obostrzenia, konieczne jest przestrzeganie dystansu i zasad higieny.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Są trzy kluczowe kryteria otwierania kolejnych etapów. Pierwszy to stosunek osób, które wyzdrowiały w stosunku do nowych zachorowań. Drugi to dystansowanie społeczne, trzeci - wydajność służby zdrowia.