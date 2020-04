Nowy Jork: 777 zgonów w dobę. "Jesteśmy ostrożnie optymistyczni"

Jak poinformował Cuomo, w ciągu doby 290 osób zostało przyjętych do szpitala z powodu koronawirusa. To o 90 więcej niż dzień wcześniej, ale także znacznie mniej niż ponad tydzień temu. Wówczas z powodu choroby hospitalizowanych było dziennie więcej niż 1,4 tys. nowojorczyków.

W Nowym jorku przebadano dotychczas 390 tys. osób na obecność koronawirusa. Cuomo podkreślił jednak, że dostęp do testów jest ograniczony i może opóźnić ponowne otwarcie firm oraz swobodne przemieszczanie się.

- To, co robimy, dosłownie wpływa na życie i śmierć setek ludzi - powiedział Cuomo i dodał, że władze są „ostrożnie optymistyczne”. - Rób dalej to, co robisz. Zostań w domu, bo to działa. Spłaszczamy krzywą - zaznaczył.