Z powodu epidemii zniknęły kłopotliwe tematy. Wybory w Korei Południowej

Teraz jego notowania jako przywódcy idą w górę. Nowych przypadków zakażeń jest niewiele (ostatnio około 30 dziennie), od 20 stycznia zanotowano 10,5 tysiąca. Najgorzej było w drugiej połowie lutego, gdy pacjentka nr 31 zakaziła wielu wyznawców Kościoła Jezusa Shincheonji. W sumie do niedzieli zmarło 214 osób.

W Korei Południowej prezydent ma bardzo silną pozycję. To on jest prawdziwym szefem rządu, wyznacza premiera, który nie musi być posłem ani zajmować się karierą partyjną.

Główna opozycyjna prawicowa Zjednoczona Partia Przyszłości stara się przekonać wyborców, że sukcesy w walce z epidemią to nie zasługa prezydenta i partii rządzącej, lecz lekarzy i pielęgniarek.

- Większość polityków, rządowych i opozycyjnych, oraz ekspertów była za przeprowadzeniem wyborów. Bo prawie pokonaliśmy kryzys. Jeżeli wyborcy przestrzegają reguł, takich jak noszenie masek, to nie powinno być problemów - komentuje dla „Rzeczpospolitej” Roh Suk-jo, dziennikarz największego dziennika Chosun Ilbo (konserwatywnego). Jak dodaje, epidemia spowodowała, że tematy, które powinny dominować: bezpieczeństwo i polityka wobec Korei Północnej, przegrały z koronawirusem.

- Rząd dwa miesiące temu nie radził sobie z kryzysem, ale potem to się zmieniło, ludzie to docenili - podkreśla Roh Suk-jo. A zapytany o to, jak wygląda teraz życie w Seulu, odpowiada, że nie jest takie jak wcześniej: - Nie może być takie. Noszę maskę, gdy wychodzę na dwór. Ale nie ma u nas tak wielu restrykcji jak w Europie. Można pójść do restauracji czy kina, niewielu to jeszcze robi, ale powoli ich liczba się zwiększa. Rząd zamknął sławny ogród, zakazał wiosennych imprez, podczas których podziwia się kwitnące wiśnie i kwiat rzepaku. By nie by nie było publicznych zgromadzeń.

Większość Koreańczyków chodzi do pracy, zdalnie pracuje mniejszość, choć w firmach nie ma spotkań osobistych - tylko telekonferencje. Podobnie jest w mojej redakcji, komunikujemy się przez internet.