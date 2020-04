Tomasz Krzyżak: Mamy szansę odnowy społeczeństwa, przeszkadzają egoizmy

Na potrzebę solidarności i wzajemnej pomocy – lecz w wymiarze lokalnym, narodowym – zwracali też uwagę w swoich przesłaniach polscy hierarchowie.

Biskup polowy WP Józef Guzdek podkreślał, że wobec szerzącej się wokół nas pandemii, szczególnej mocy nabiera słowo „jedność". – Jeden dom – Polska, i jedna Matka – Ojczyzna, domagają się od nas, aby ustały wzajemne spory i waśnie – mówił bp Guzdek i dodawał, że tam, gdzie jest zgoda, tam jest zwycięstwo. – Proszę, bądźcie apostołami zgody i pojednania – apelował. – Czego jeszcze potrzebujemy, żeby przestały rządzić nami egoistyczne zachcianki, widzenie jedynie własnego interesu, żeby przestały się liczyć intrygi, marne gry, zdrady, oszustwa, nienawiść, pycha i poniżanie drugiego człowieka? – pytał z kolei abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

Pytania zadawał też w stołecznej katedrze kard. Kazimierz Nycz. – Pandemia kiedyś się skończy, ale słusznie pytamy: kiedy i jak z niej wyjdziemy; czy rzeczywiście inny, lepszy będzie świat; czy my będziemy inni jako ludzie, rodziny, jako społeczeństwo, jako wspólnota Kościoła; czy potrafimy ponad podziałami widzieć

i działać dla dobra ludzi, ojczyzny i świata, dobra wspólnego – pytał i wskazywał, że pandemia jest lekcją pokory, która pokazuje, że człowiek nie potrafi wszystkiego.

Gdyby słowa papieża oraz cytowanych tu biskupów odnieść do naszego życia społeczno-politycznego i spróbować odpowiedzieć na stawiane przez nich pytania, to szybko doszlibyśmy do wniosku, że jedność jest niemożliwa. Nie da się odrzucić egoistycznych zachcianek, intryg, widzenia własnego interesu. Świat po pandemii nie będzie lepszy. Ponad podziałami nie dojrzymy raczej wspólnego dobra. Tak, to wizja pesymistyczna. Ale umacniają ją wydarzenia z ostatnich dni, gdy okazało się, że prawo w stosunku do niektórych działa inaczej.

Ale mamy coś jeszcze.

Jest nadzieja. Kardynał Nycz mówił w niedzielę, że „kiedy zawodzi czy wręcz bankrutuje rozum, pozostaje nadzieja". Niektórzy wprawdzie mówią, że jest ona matką głupich, ale inni dodają, że umiera ostatnia. Ale jest...