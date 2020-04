W USA ograniczenia będą obowiązywać do 2022 roku?

Analizy naukowców opublikowane w magazynie "Science" są sprzeczne z badaniami prowadzonymi przez Biały Dom. Amerykańskie władze sugerują, że pandemia może zakończyć się już latem.

Zespół badaczy z Harvardu w swoich analizach opierał się na danych dotyczących COVID-19, aby opracować możliwe scenariusze pandemii.

W raporcie stwierdzono, że do 2022 roku może być ograniczenie zbliżania się ludzi, o ile do tego czasu nie zostanie zwiększona możliwość zapewnienia intensywnej opieki medycznej lub nie zostanie opracowana szczepionka na koronawirusa.

Ważnym czynnikiem jest również to, czy ludzie będą w stanie uodpornić się na koronawirusa. Do tej pory naukowcy nie znają na to pytanie odpowiedzi.