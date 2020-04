Epidemiolodzy wychodzą z cienia. Opinia publiczna chce ekspertów

Mimo młodego wieku André ma uznany dorobek akademicki, był doceniony za skuteczną i tanią akcję walki z gruźlicą we wschodnim Kongo. Ale jest też chwalony za umiejętność zrozumiałego przedstawienia trudnych faktów naukowych, co w czasach pandemii jest szczególnie cenne.

Nie próbuje dodawać sobie powagi strojem czy stylem mówienia. Występuje zazwyczaj w rozpiętej koszuli albo w sportowej bluzie. Mówi jasno i bezpośrednio, nie straszy, zachęca do spacerów czy jeżdżenia na rowerze. Nie kryje wzruszenia, gdy musi poinformować o śmierci 12-letniej pacjentki, najmłodszej ofierze pandemii w Europie. Budzi sympatię, mówi, że ludzie pozdrawiają go na ulicy.

Obowiązki „rzecznika prasowego” obejmują nie tylko codzienne konferencje, ale też wypowiedzi dla prasy czy występy telewizyjne. – Nie byłem do tego stworzony, ale lubię tłumaczyć – mówi w wywiadzie dla belgijskich mediów, dodając, że do tej pory był raczej „szczurem laboratoryjnym”. Jego zdaniem w tych trudnych czasach ludzie chcą zrozumieć, co się naprawdę dzieje, więc obowiązkiem naukowców jest im to wyjaśnić.