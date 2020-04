Jesienią czeka nas druga fala zachorowań na koronawirusa

Wiceminister zdrowia na konferencji prasowej pytany był o analizy naukowców z USA, w których wskazano, że Polska przekroczyła już szczyt zachorowań na koronawirusa.

- Bardzo się cieszył, gdyby ta prognoza naukowców amerykańskich się sprawdziła, ale niestety inne prognozy pokazują, że to jeszcze przed nami - powiedział Waldemar Kraska. Podkreślił, że do ministerstwa spływają różne analizy, a ich wyniki nie są identyczne.

Kraska mówił również o zagrożeniu pojawienia się w Polsce drugiej fali zachorowań. Może do tego dojść jesienią, co szczególnie niepokoi resort, bo zbiegnie się to z pojawieniem się epidemii grypy. - Bardzo złe byłoby skumulowanie tych dwóch chorób - powiedział wiceminister.