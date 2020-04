W Rosji aż 6 tys. nowych przypadków koronawirusa w dobę

Rosja potwierdziła 6060 nowych przypadków koronawirusa, co zwiększa łączną liczbę zakażonych do 42 853. Liczba infekcji systematycznie wzrasta - od 11 kwietnia, gdy zanotowano 1667 przypadków, nie było ani jednego dnia, by dzienny wzrost liczby zakażonych spowolnił. W sobotę nowych przypadków było 4 785.

