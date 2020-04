W Wielkiej Brytanii w ciągu doby zmarły 563 osoby

Spośród wszystkich przebadanych osób, 29474 miało wynik dodatni.

Łącznie w Wielkiej Brytanii z powodu epidemii koronawirusa zmarły 2352 osoby. W ciągu ostatniej doby liczba zgonów wzrosła o 563.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.



As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx