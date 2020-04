Francja: Liczba ofiar epidemii przekroczyła 6,5 tys.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa we Francji wynosi 64,3 tys. - od czwartku wzrosła o ponad 5,2 tys., co oznacza dobowy wzrost na poziomie prawie 9 proc. Liczba pacjentów wymagających intensywnej opieki wzrosła do ponad 6,6 tys.

W czwartek wieczorem premier Edouard Philippe wezwał obywateli do stosowania się do wprowadzonych 17 marca ograniczeń swobody przemieszczania się. - To jedyny sposób, by system ochrony zdrowia mógł przezwyciężyć szczyt zachorowań - podkreślił. Przyznał jednocześnie, że restrykcje będą obowiązywały prawdopodobnie dłużej niż do 15 kwietnia, kiedy miały zostać zniesione.