Trump: Amerykanom zaleca się zakrywanie twarzy. Ja nie będę

Donald Trump dodał, iż z najnowszych badań wynika, że w rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 większą niż do tej pory uważano rolę odgrywają osoby niewykazujące objawów, które nieświadomie zakażają innych.

- W świetle tych badań CDC doradza używanie wykonanych z materiału zakryć twarzy jako dodatkowego, dobrowolnego środka ochrony zdrowia publicznego - oświadczył prezydent.

- Zatem jest to dobrowolne, nie musicie tego robić. Zalecają to na jakiś czas, ale to dobrowolne - podkreślił. - Nie sądzę, żebym ja to robił - dodał.

Prezydent zaznaczył, że zalecenie dotyczy materiałowych maseczek, w tym wykonywanych osobiście. - Sprzęt klasy szpitalnej i chirurgicznej powinien być zarezerwowany dla personelu medycznego walczącego z epidemią na pierwszej linii frontu - dodał.

Rekomendacja zakrywania twarzy w miejscach publicznych to zmiana stanowiska amerykańskich służb medycznych, które do tej pory przekonywały, że maseczki powinni nosić pracownicy służby zdrowia oraz osoby zakażone koronawirusem.

Stany Zjednoczone to obecnie największe ognisko epidemii koronawirusa. W USA odnotowano ponad 273 tys. przypadków SARS-CoV-2, a ponad 7 tys. osób zakażonych zmarło.