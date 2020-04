Koronawirus we Francji: Ponad 1,5 tys. zgonów w dwa dni

Liczba ofiar epidemii we Francji wzrosła do 8078. W piątek wieczorem liczba ta wynosiła 6507. Oznacza to, że w ciągu 48 godzin zarejestrowano 1571 zgonów.

Premier Edouard Philippe przed trzema dniami wezwał obywateli do stosowania się do wprowadzonych 17 marca ograniczeń swobody przemieszczania się. - To jedyny sposób, by system ochrony zdrowia mógł przezwyciężyć szczyt zachorowań - podkreślił. Przyznał jednocześnie, że restrykcje będą obowiązywały prawdopodobnie dłużej niż do 15 kwietnia, kiedy miały zostać zniesione.