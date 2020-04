Liczba ofiar epidemii w Wielkiej Brytanii przekroczyła 5,3 tys.

Liczba ofiar epidemii wzrosła na Wyspach do 5373. W ciągu ostatnich 24 godzin w Anglii zmarły 403 osoby zakażone koronawirusem, w Walii - 27, w Szkocji - 2, w Irlandii Północnej - 7.

W Wielkiej Brytanii najwięcej (4897) pacjentów chorych na COVID-19 zmarło w Anglii. W Szkocji liczba zgonów wzrosła do 222, w Walii - do 193, w Irlandii Północnej - do 70.

W niedzielę brytyjskie służby medyczne informowały o 621 kolejnych ofiarach epidemii, w sobotę - o 708, zaś w piątek o 684.

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono dotąd ponad 252 tys. testów na koronawirusa - 13069 w ciągu ostatniej doby.