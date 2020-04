Orędzie królowej Elżbiety II. "Wspólnie wygramy z tą chorobą"

Elżbieta II wyraziła wdzięczność m.in. pracownikom służby zdrowia za walkę z epidemią. - Wasza ciężka praca zbliża nas do powrotu do bardziej normalnych czasów - dodała. Podziękowała też wszystkim, którzy stosując się do zaleceń zostają w domach - podkreśliła, że takie zachowanie ratuje życie innych.

- Zwracam się do was w czasie, który staje się coraz trudniejszy, gdy życie naszego kraju zostało zakłócone. Te zakłócenia przyniosły części nas ból, wielu - kłopoty finansowe, a wszystkim - ogromne zmiany w życiu codziennym - powiedziała królowa.

To piąte specjalne wystąpienie do narodu panującej od 68 lat monarchini. Co roku królowa II zwraca się do obywateli za pośrednictwem telewizji z okazji Bożego Narodzenia. Monarchini przemawiała do poddanych także po śmierci Królowej Matki, śmierci księżnej Diany, podczas wojny w Zatoce Perskiej oraz z okazji 60-lecia swego panowania.