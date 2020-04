Indie: Ataki na lekarzy. Obawa, że są zakażeni

O atakach informuje również personel medyczny z Delhi. Lekarze i pielęgniarki twierdzą, że są dyskryminowani. Część z nich miała otrzymać decyzje o eksmisji, innym grożono, że zostaną pozbawieni prądu.

Władze kraju wzywają mieszkańców, by unikali przemocy i piętnowania personelu medycznego. Mimo apeli, ataki nie ustąpiły.

- W czasie kryzysu, lekarze i pielęgniarki w białych ubraniach są pewną formą Boga, narażają się na niebezpieczeństwo, aby nas uratować - mówił 25 marca premier Narendra Modi.

- Jeśli widzisz, że ludzie źle ich traktują, idź tam i daj im to do zrozumienia. Lekarze, pielęgniarki i personel medyczny ratują nam życie, a my nigdy nie będziemy w stanie spłacić długu - dodał.