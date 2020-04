Wirtualne narzędzie oceni ryzyko zakażenia koronawirusem

Aplikacja do oceny stanu pacjenta w zakresie choroby COVID-19 została zintegrowana z wirtualnym asystentem, udzielającym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego koronawirusa.

„To nie jest porada, konsultacja ani diagnoza lekarska. To wywiad, który ma charakter wyłącznie informacyjny. Pamiętaj, że tylko lekarz oraz wykonany test laboratoryjny mogą potwierdzić chorobę” - podkreślono na stronie internetowej ministerstwa zdrowia. „Wywiad i jego wyniki są w całości oparte na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz amerykańskiej agencji Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” - dodano.

Z narzędzia „Sprawdź, czy masz objawy COVID-19” można korzystać zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.