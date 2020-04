Seul: Bary mogły być zamknięte. Teraz muszą - do 19 kwietnia AFP

Władze Seulu nakazały zamknięcie ponad 400 barów i klubów w stolicy Korei Południowej, które pozostawały otwarte mimo rekomendacji władz, by placówki takie pozostawały zamknięte do 19 kwietnia. Teraz wszystkie bary i kluby w stolicy Korei Południowej muszą być zamknięte do tego dnia.