Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 9 kwietnia AFP

Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie tzw. tarczy finansowej, która umożliwi bezpośredni transfer do firm dotkniętych kryzysem 100 mld złotych w formie subwencji od rządu *** Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzające głosowanie korespondencyjne w tegorocznych wyborach prezydenckich *** Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podał się do dymisji. Na stanowisku wicepremiera ma go zastąpić Jadwiga Emilewicz *** Porozumienie pozostanie członkiem koalicji *** W Polsce potwierdzono 5205 przypadków koronawirusa, 159 osób zakażonych zmarło *** Liczba zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 1,5 miliona.