USA: Szpitale zwolnią lekarzy, którzy mówią o braku sprzętu

Lekarz pogotowia ratunkowego w stanie Waszyngton, Ming Lin, lekarz pogotowia ratunkowego w stanie Waszyngton w ubiegłym tygodniu dowiedział się o zwolnieniu. Udzielił on wywiadu do gazety, w którym komentował swój post na Facebooku. W internecie lekarz opowiedział o nieodpowiednim przygotowaniu do walki z epidemią.

W Chicago pielęgniarka została zwolniona po wysłaniu wiadomości e-mail do pozostałych członków personelu. Napisała, że chce w pracy nosić maskę, która zapewnić jej większe bezpieczeństwo.

W Nowym Jorku ostrzeżono pracowników jednego ze szpitali, że mogą zostać zwolnieni, jeśli będą rozmawiać z mediami bez upoważnienia.