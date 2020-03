72-letni ksiądz oddał respirator. Zmarł na koronawirusa

Ksiądz zmarł 15 marca w szpitalu w Lovere. Wcześniej odmówił skorzystania z respiratora, który mieli mu zakupić parafianie.

Giuseppe Berardelli, jak podaje "Araberara", był szanowaną osobą z powodu swojego wsparcia dla osób, które mają problemy finansowe. Kojarzony był również z jazdy na swoim motocyklu.

Ksiądz James Martin na Twitterze porównał go do Maksymiliana Kolbe, który na ochotnika zgłosił się na śmierć w obozie w Auschwitz.

Duchowny jest jedną z ponad 6 tys. ofiar koronawirusa we Włoszech. W ciągu ostatniego tygodnia z powodu choroby zmarło w kraju co najmniej sześciu księży z prowincji Bergamo, czternastu kolejnych jest hospitalizowanych.

