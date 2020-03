Szpitale w Paryżu zbliżają się do kresu możliwości. "Będziemy potrzebowali pomocy"

Szczyt liczby zakażeń spodziewany jest we Francji w kwietniu. Do tej pory nad Sekwaną potwierdzono ponad 29 tysięcy przypadków koronawirusa, prawie 1300 osób zakażonych przebywa na oddziałach intensywnej opieki. W kraju epidemia kosztowała życie prawie 1,7 tys. osób. Ponad 25 proc. francuskich przypadków SARS-CoV-2 odnotowano w Ile-de-France, skupiającej 18 proc. ludności największej aglomeracji we Francji.

