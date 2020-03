Liczba ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 4 tysiące

6.36

Ponad 7,2 mln wiadomości tekstowych ostrzegających i informujących o koronawirusie wysłali operatorzy komórkowi w kraju na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 24 lutego.

6.25

Rezerwacje masowo anulują firmy i klienci indywidualni. Branża hotelowa szacuje spadek przychodów od maja do czerwca na 400 mln zł, ale może on być dużo większy.

6.14

Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" wynika, że tylko 2,7 proc. ankietowanych zdecydowanie obawia się, że zachoruje. Natomiast 17,4 proc. liczy się z tym, że może się zarazić. 41,4 proc. uważa, że raczej nie zachoruje, a 26,3 proc. jest tego pewnych.

6.06

We wtorek sztab PiS podejmie ostateczną decyzję o formule programowej konwencji wyborczej, która była planowana na marzec. Jak wirus zmieni kampanię prezydencką? - o tym w "Rzeczpospolitej" pisze Michał Kolanko.

6.01

– Sytuacja na rynkach finansowych jest podobna do tej z 2008 r. Inwestorzy szykują się na najgorsze, bo trudno oceniać, jakie będą gospodarcze konsekwencje epidemii koronawirusa. Nie było jeszcze tego rodzaju szoku w tak zglobalizowanej gospodarce – powiedział „Rzeczpospolitej" Piotr Kalisz, główny ekonomista banku Citi Handlowy.

5.58

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę Covid-19 może unosić się w powietrzu przez 30 minut i pokonywać 4-5 metrów - czyli więcej niż wynosi "bezpieczny dystans" o którego zachowanie dotychczas apelowano (ok. 1,5-metra) - wynika z badań przeprowadzonych przez chińskich epidemiologów.

5.37

W USA wykryto jak dotąd 728 przypadków koronawirusa - podaje CNN opierając się na danych lokalnych władz i amerykańskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób. Z powodu zarażenia się wirusem zmarło 26 osób.

Źródło zdjęcia: AFP

5.21

Prezydent Donald Trump nie był badany pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował Biały Dom, po tym jak dwóch republikańskich członków Kongresu oświadczyło, że poddają się dobrowolnej kwarantannie po tym jak okazało się, że uczestnik konferencji, w której brali udział, jest chory na Covid-19 - chorobę wywoływaną przez koronawirusa.

Źródło zdjęcia: AFP

5.06

Ministerstwo Zdrowia Panamy poinformowało o pierwszym przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju. Chora to 40-letnia kobieta, która niedawno wróciła z Hiszpanii. Do lekarza zgłosiła się z gorączką i kaszlem. Obecnie jest poddana izolacji we własnym domu.

5.05

Chiński prezydent Xi Jinping rozpoczął wizytę w Wuhan - mieście, które stało się pierwszym na świecie ogniskiem koronawirusa SARS-CoV-2. W ciągu ostatnie doby w Chinach kontynentalnych wykryto tylko 19 nowych przypadków zachorowań na Covid-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa.

Źródło zdjęcia: AFP

4.44

Liczba ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 4 tysiące - według najnowszych danych wirusa wykryto jak dotąd u 114066 osób a w wyniku zarażenia się nim zmarło 4018 osób.

Najwięcej osób zmarło w wyniku zarażenia się wirusem w Chinach - 3136. Drugim krajem z największą liczbą ofiar są Włochy (463), trzecim Iran (237), a czwartym Korea Południowa (54). We Francji i Hiszpanii zmarło po 30 osób, w USA - 27.

4.43

57-letni Francuz jest pierwszą osobą, u której na terenie Mongolii wykryto koronawirusa SARS-CoV-2. Mężczyzna przyleciał do Mongolii z Francji z międzylądowaniem w Moskwie - informuje Reuters.

4.42

W Korei Południowej we wtorek stwierdzono 35 nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. Łącznie w kraju tym koronawirusa wykryto u 7513 osób. W poniedziałek w Korei Płd. wykryto 131 nowych przypadków koronawirusa - najmniej od 11 dni.