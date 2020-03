Chiny: 103-latka wyleczona z koronawirusa

Kobieta została wypisana ze szpitala stając się najstarszą osobą, która została wyleczona z Covid-19 - choroby wywołanej zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2.

Dwa dni temu informowaliśmy o 100-letnim pacjencie, który, podobnie jak Guangfen, został wypisany ze szpitala w Wuhan.

Starsi ludzie i osoby z chorobami przewlekłymi są bardziej narażone na wystąpienie ciężkich objawów koronawirusa.

Wuhan to epicentrum epidemii koronawirusa w Chinach - to tu w styczniu 2020 roku pojawiło się duże ognisko koronawirusa, który od tej pory dotarł do ponad 80 krajów świata.