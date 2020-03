Ponad 170 tysięcy przypadków koronawirusa na świecie

W Polsce potwierdzono 125 przypadków koronawirusa, w tym 3 śmiertelne.

Epidemia rozpoczęła się w grudniu 2019 r. w mieście Wuhan (prowincja Hubei) w Chinach. Od tamtej pory koronawirus dotarł do ponad stu państw świata. W ubiegłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że w przypadku SARS-CoV-2 mamy do czynienia z pandemią.



Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).



W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.



W wielu państwach władze wprowadziły drastyczne środki w walce z pandemią - zamykane są granice, placówki edukacyjne, galerie handlowe, punkty usługowe, instytucje kultury i rozrywki. Odwoływane są zawody sportowe. W wielu krajach obowiązują zakazy zgromadzeń, pracownicy wysyłani są na przymusowe urlopy lub mają pracować zdalnie.

By ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa należy często dokładnie myć dłonie ciepłą wodą z mydłem, unikać dotykania twarzy i utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m przy kontaktach z ludźmi.