Kościół Anglii zawiesza publiczne obrządki religijne

O decyzji w liście do duchownych poinformowali zwierzchnicy Kościoła Anglii - Arcybiskup Canterbury Justin Welby i Arcybiskup Yorku John Sentamu.

Zawieszenie publicznych obrządków religijnych obowiązuje do odwołania. Tam, gdzie jest to możliwe, kościoły mają pozostać otwarte, by wierni mogli się w nich modlić, o ile będą postępować zgodnie z zaleceniami służb medycznych i utrzymywać odstęp od innych ludzi.

"Nasze życie będzie mniej charakteryzowało się chodzeniem do kościoła w niedzielę, a bardziej codziennymi modlitwą i nabożeństwem" - napisali arcybiskupi.

Śluby i pogrzeby mają się odbywać.