Problemy sportu przez wirusa. Kolarze badani w środku nocy

Badania przeszli m.in. jeżdżący w zagranicznych zespołach Rafał Majka i Michał Gołaś oraz członkowie polskiej grupy CCC. Ich testy, podobnie jak pozostałych uczestników wyścigu, dały wynik negatywny. – Badano nas w środku nocy i uwierzcie, że to nic miłego. Każdy z nas przeżywał całą sytuację na swój sposób – napisał na Facebooku Majka.

Szefowie F1 twierdzą co prawda, że nie dojdzie do zmian w kalendarzu, ale za kulisami słychać głosy, że możliwy jest również scenariusz, iż kierowcy zaczną się ścigać dopiero wiosną, gdy rywalizacja przeniesie się do Europy – od zaplanowanego na 3 maja Grand Prix Holandii.