Liczba zarażonych koronawirusem przekroczyła sto tysięcy

Epidemia rozpoczęła się w grudniu 2019 w Wuhan (prowincja Hubei) w Chinach. W Polsce potwierdzono jeden przypadek koronawirusa.

W piątek informacje o pierwszych potwierdzonych przypadkach wirusa napłynęły z Kamerunu, Bhutanu, Watykanu i Serbii.

W Iranie odnotowano ponad 1,2 tys. nowych przypadków, w tym 16 śmiertelnych. W Belgii liczba zarażonych wzrosła o 59.



W Madrycie SARS-CoV-2 stwierdzono u kolejnych 48 osób. W Niemczech w ciągu doby odnotowano 33-proc. wzrost liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa.

W Chinach koronawirusa stwierdzono u ponad 80 tys. ludzi. Drugim co do wielkości ogniskiem epidemii jest Korea Południowa (prawie 6,6 tys. przypadków). W Iranie liczba chorych przekroczyła 4,7 tys., we Włoszech - zbliża się do 4 tys.

W Europie, nie licząc Włoch, najwięcej przypadków koronawirusa stwierdzono w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Norwegii. W żadnym z pozostałych krajów europejskich liczba przypadków nie przekracza 100.