Rzecznik WHO: Koronawirus dosłownie puka do naszych drzwi

Christian Lindmeier poinformował, że przedstawiciele organizacji spotykają się w Rzymie, aby omówić środki, jakie podjęte zostały we Włoszech w związku z koronawirusem. Jak zaznaczył, są one "dość zdecydowane”. Dodał także, że misja WHO do Iranu, która zapowiadana była na wtorek, została opóźniona.Na razie podano jednak jej kolejnego terminu.

W obliczu koronawirusa wiele krajów jest przygotowanych na wypadek pandemii. Mogą one działać zależnie od sytuacji w jakiej się znajdują. WHO nie planuje na razie jednak kolejnego komunikatu. Ostatni wydano 30 stycznia. Ogłoszono wówczas międzynarodową sytuację kryzysową.

Epidemia koronawirusa rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Na całym świecie zarejestrowano ponad 80 tys. zakażeń. W samych Chinach było ich 77 658. Z powodu powikłań wywołanych wirusem zmarło już ponad 2700 osób, z czego 2663 w ChRL. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano ponad ponad 40 przypadków śmiertelnych, najwięcej w Korei Południowej (11) i we Włoszech (7).