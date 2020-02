Nieoficjalnie: Koronawirus dotarł z Włoch do Brazylii AFP

Badanie wykazało, że 61-letni mężczyzna, który wrócił z Włoch do Brazylii i trafił do szpitala w Sao Paulo, jest nosicielem koronawirusa - podaje Reuters powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Byłby to pierwszy przypadek wystąpienia wirusa w Ameryce Łacińskiej.