Chiny: Liczba ofiar wirusa najmniejsza od 28 stycznia

Łączna liczba zachorowań w Chinach kontynentalnych wzrosła do 78497.

Liczba ofiar wirusa w ciągu doby wyniosła 29 - najmniej od 28 stycznia i o 23 mniej niż dzień wcześniej. Łączna liczba ofiar w Chinach kontynentalnych wzrosła do 2744.

Większość nowych zachorowań i zgonów (odpowiednio 409 i 26) zanotowano w prowincji Hubei, gdzie znajduje się miasto Wuhan - epicentrum epidemii.

Poza Hubei stwierdzono 24 nowe zachorowania i 5 zgonów. Liczba nowych zachorowań poza Hubei wzrosła po tym jak spadała przez pięć kolejnych dni (w środę informowano o 5 zachorowaniach poza tą prowincją).

Władze Chin koncentrują się obecnie na tym, by nie dopuścić do tego, by wirusa zaczęli rozprzestrzeniać po Państwie Środka przybysze z innych krajów.

Koronawirus dotarł do ok. 40 państw świata. W środę pierwsze przypadki wirusa wykryto w Brazylii, Pakistanie, Norwegii, Grecji, Rumunii i Algierii.