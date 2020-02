USA: Wiceprezydent Pence odpowiedzialny za walkę z wirusem

CDC potwierdziły infekcję koronawirusem 2019-nCoV w Kalifornii u osoby, która nie wyjeżdżała z USA, ani nie miała kontaktu z osobą, o której wiadomo, że jest nosicielką wirusa. To pierwszy taki przypadek w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo w jaki sposób osoba ta zaraziła się wirusem.

Łączna liczba zarażonych koronawirusem w USA wzrosła tym samym do 15.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio wezwał rząd do wsparcia miasta w pozyskaniu dodatkowych 300 tysięcy masek ochronnych. W Nowym Jorku nie stwierdzono jeszcze ani jednego przypadku koronawirusa, ale burmistrz zapewnił, że władze przygotowują - w razie potrzeby - 1200 łóżek w szpitalach dla nosicieli wirusa 2019-nCoV.

Trump nie wprowadził żadnych nowych obostrzeń dotyczących wyjazdów obywateli USA do krajów, w których znajdują się ogniska koronawirusa (Włochy, Korea Południowa), ale nie wykluczył, że zrobi to w przyszłości. Departament Stanu odradza obywatelom USA podróże do Korei Południowej.

CDC odradzają z kolei podróże do Chin i Korei Płd., ostrzegają też przed podróżami do Iranu, Włoch i Mongolii.

- Ryzyko dla Amerykanów pozostaje niskie - zapewnił jednak Trump.

Jego zdaniem rozprzestrzenianie się wirusa po USA nie jest "nieuniknione". - Prawdopodobnie będzie (się on rozprzestrzeniał). Cokolwiek się stanie, jesteśmy przygotowani - zapewnił.

Administracja Trumpa zwróciła się do Kongresu z prośbą o przekazanie 2,5 mld dolarów na walkę z koronawirusem.

Na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło 2801 osób, zaraziło się nim 82027 osób.