Chiński ekspert: Wirus mógł się pojawić poza Chinami

Chiny dopiero 20 stycznia ogłosiły, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka i rozpoczęły działania zmierzające do izolowania ognisk wirusa - przypomina "South China Morning Post".

- Od początku XXI wieku mieliśmy trzy epidemie koronawirusa (SARS, MERS, 2019-nCOV - red.). Powinniśmy podejmować działania zmierzające do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa kiedy tylko pojawi się przypadek (koronawirusa). To wielka lekcja dla nas wszystkich - mówił.

Zhong zaapelował, by przyznać więcej władzy chińskiemu Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) i jego lokalnym oddziałom, które miałyby zyskać możliwość raportowania pojawienia się nowego wirusa bezpośrednio do władz centralnych, a nie najpierw do lokalnych władz. Jak dodał sygnały o pojawieniu się nowego koronawirusa pojawiły się już w połowie grudnia (informował o tym m.in. lekarz Li Wenliang, który był jedną z ofiar koronawirusa), ale lokalne władze "nie zwróciły na to uwagi, lub nie zrozumiały" z jak poważnym problemem się mierzą.

Jednocześnie Zhong stwierdził, że epidemia koronawirusa w Chinach powinna zostać opanowana do końca kwietnia. Jak dodał poza Wuhan w Chinach nie pojawiły się większe ogniska wirusa.

Zhong mówił też, że chociaż pierwsze ognisko koronawirusa 2019-nCoV pojawiło się w Chinach to jednak pierwszy przypadek koronawirusa mógł pojawić się w innym kraju.

- Teraz ogniska pojawiają się w innych krajach. Chociaż ogniska zaczęły pojawiać się w Chinach, to nie znaczy, że Chiny były źródłem (koronawirusa) - dodał.

Zhong podkreślił, że wciąż nie wiadomo, jakie zwierzę było źródłem zarażenia się "pacjenta 0" koronawirusem. Wcześniej wskazywano w tym kontekście na łuskowce, nietoperze i węże.

Na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło 2801 osób, zaraziło się nim 82027 osób.