Tysiącom zwierząt w Chinach grozi śmierć

Na podstawie tych danych oszacowano, że w domach i mieszkaniach pozostało uwięzionych miedzy 5 tys. a 50 tys. domowych zwierząt, którym grozi śmierć z głodu.

Jeden z wolontariuszy, którzy ratują zwierzęta, na prośbę właścicieli włamał się do ich domu, by nakarmić zamknięte tam od 10 dni koty. Właściciele wyjechali na trzydniowy urlop, ale nie mogli wrócić z powodu zamknięcia Wuhan. Ten właśnie wolontariusz, zachowujący anonimowość, szacuje, że takich zwierząt może być ok. 5 tys. Organizacja obrony praw zwierząt, której jest wolontariuszem, od 25 stycznia uratowała ich już tysiąc.

Oddział Humane Society International w Chinach uważa jednak, że szacunki wolontariusza są zdecydowanie zaniżone i liczbę porzuconych zwierząt domowych ocenia na ok. 50 tys.

HSI alarmuje też, że do organizacji broniących praw zwierząt docierają coraz częstsze doniesienia o decyzjach lokalnych władz dotyczących wybijania zwierząt domowych i bezdomnych - z obawy, że mogą one zarazić się wirusem.

- Dzięki mediom społecznościowym jesteśmy w stałym kontakcie z 35 organizacjami - mówiła rzeczniczka HSI, Wendy Higgins. Przyznała, że nie ma na razie informacji o masowym wybijaniu kotów i psów, ale w Chinach zdarzały się już przypadki "profilaktycznego" zabijania zwierząt.

WHO potwierdziła, że nie ma dowodów na to, iż koronawirus 2019-nCoV przenosi się na zwierzęta.

Do tej chwili na świecie zanotowano ponad 20 tys. zakażeń koronawirusem. W Chinach zmarło 425 osób, dwie osoby poza Chinami, w Hongkongu i na Filipinach.