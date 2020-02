Krzyczał na pokładzie, że ma koronawirusa. Zawrócono samolot

Gdy aresztowano 28-latka, tłumaczył, że „to był tylko żart”. - To coś innego niż gdybym powiedział, że mam do siebie przypiętą bombę - stwierdził. - Dla mnie był to po prostu żart - dodał.

Ostatecznie influencer przeprosił za swoje zachowanie. - Bardzo mi przykro z powodu mojej ignorancji i niezrozumienia, że to epidemia oraz, że kiedy ludzie słyszą to słowo w ich odczuciu jest to synonim gróźb - powiedział Potok Philipp. - Myślałem, że to wywoła reakcję. Nie sądziłem, że to, co zrobię zostanie uznane za nielegalne. Z perspektywy czasu prawdopodobnie nie był to najlepszy pomysł - dodał.

Policja potwierdziła, że Potok został przebadany przez personel medyczny po przybyciu na lotnisko Pearson i uznano, że nie ma on żadnych objawów, które wskazywałyby na to, że jest zakażony koronawirusem.

9 marca mężczyzna ma stawić się w sądzie w Ontario.