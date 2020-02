Panika w Hongkongu. Ludzie wykupili papier toaletowy

W sklepach w Hongkongu ustawiły się długie kolejki osób, które wypełniły wózki opakowaniami papieru toaletowego. To efekt informacji, która wczoraj pojawiły się w internecie.

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, by zachowali spokój. Siedem milionów osób obawia się, że wkrótce dotrze do nich koronawirus.

Oprócz papieru toaletowego mieszkańcy wykupili też zapasy makaronu i ryżu. 32-letnia Brytyjka Lois Strange powiedziała agencji AFP, że ludzie pakowali do wózków tyle rolek papieru toaletowego, ile mogli zmieścić.