Groźby Kim Dzong Una na Nowy Rok. „Nowa broń strategiczna”

Kim zapowiedział również, że to, jak bardzo Północ wzmocni swój „nuklearny środek odstraszający”, będzie zależało od postawy Stanów zjednoczonych - informuje oficjalna, propagandowa agencja KCNA. - Korea Północna przejdzie do szokującej akcji, która zmusi Stany Zjednoczone do zapłaty za cierpienie naszych ludzi - mówił przywódca komunistycznego reżimu.

