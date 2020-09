Górski Karabach: Armenia na razie nie prosi Rosji o interwencję

Walki zaczęły się w niedzielę od ofensywy armii Azerbejdżany przeciwko siłom Górskiego Karabachu, wspieranym przez Armenię. W Armenii i Azerbejdżanie wprowadzono stan wojenny.

Konflikt rozlał się już poza granice enklawy - ostrzeliwane mają być cele zarówno na terytorium Armenii, jak i Azerbejdżanu. Sytuacja grozi wybuchem otwartej wojny między oboma państwami.

Premier Armenii Nikol Paszinian we wtorek rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Teraz oświadczył, że na obecnym etapie nie rozważa zwracania się z prośba o pomoc wojskową w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, do którego należy Rosja i kilka innych byłych państw ZSRR. Nie wykluczył jednak, że zrobi to w przyszłości.