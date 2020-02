Turcja: Nie zmierzamy do starcia z Rosją w Syrii

- Nie zmierzamy do starcia z Rosją. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to się nie stało i nadal będziemy to robić. Najważniejsze jest teraz, aby reżim (Baszara el-Asada) przestrzegał zawieszenia broni - mówił Akar.

Poniżej dalsza część artykułu