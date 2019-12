Pekin atakuje USA za "uzbrojenie" przestrzeni kosmicznej

W piątek prezydent Donald Trump oficjalnie zainaugurował siły Pentagonu skupione na działaniach w kosmosie - amerykańskie siły kosmiczne.

Nowy rodzaj sił zbrojnych, pierwszy od ponad 70 lat, należy do amerykańskich sił powietrznych. Co będzie należało do zadań kosmicznej armii? Jego celem nie jest wysyłanie żołnierzy na orbitę, ale ochrona amerykańskich kosmicznych aktyw aktyw - takich jak setki satelitów wykorzystywanych do komunikacji i nadzoru.