Space Force: Trump oficjalnie uruchamia nowe amerykańskie siły zbrojne

Nowy rodzaj sił zbrojnych, pierwszy od ponad 70 lat, należy do amerykańskich sił powietrznych.

W bazie wojskowej pod Waszyngtonem Trump opisał przestrzeń kosmiczną jako „najnowszą światową domenę wojenną”. - Wśród poważnych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa narodowego amerykańska przewaga w kosmosie jest absolutnie niezbędna - powiedział. - Siły kosmiczne pomogą nam powstrzymać agresję i kontrolować ją na najwyższym poziomie” - dodał.

Przydział środków został potwierdzony w piątek, kiedy prezydent podpisał roczny budżet wojskowy USA w wysokości 738 mld USD.

Co będzie należało do zadań kosmicznej armii? Jego celem nie jest wysyłanie żołnierzy na orbitę, ale ochrona amerykańskich kosmicznych aktyw aktyw - takich jak setki satelitów wykorzystywanych do komunikacji i nadzoru.

Sekretarz Sił Powietrznych Barbara Barrett powiedziała, że siły kosmiczne będą się składać z około 16 000 osób - żołnierzy sił powietrznych i personelu cywilnego. Poprowadzi go generał Jay Raymond, który obecnie prowadzi SpaceCom.

Na początku tego miesiąca prezydent Rosji Władimir Putin zasugerował, że ekspansja USA w kosmosie stanowi zagrożenie dla rosyjskich interesów i wymaga reakcji Rosji. - Przywództwo wojskowo-polityczne USA otwarcie uważa przestrzeń kosmiczną za teatr wojskowy i planuje tam prowadzić operacje - powiedział Putin.