"New York Times": USA po cichu zmniejszają liczbę żołnierzy w Afganistanie AFP

Gen. Austin S. Miller, dowódca sił NATO w Afganistanie w poniedziałek potwierdził, że liczba amerykańskich żołnierzy w tym kraju zmniejszyła się od ubiegłego roku o 2 tysiące i obecnie wynosi ok. 12 tysięcy - informuje "New York Times". Wkrótce liczba amerykańskich żołnierzy może spaść do poziomu ok. 8600 - wynika z informacji amerykańskiego dziennika.