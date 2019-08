Była Miss Świata oskarżona o "zachęcanie do wojny atomowej"

- Było mi trudno słuchać jak mówi pani o ludzkości, ponieważ jako osoba z sąsiadującego (z Indiami) kraju, Pakistanka, wiem, że jest pani hipokrytką - powiedziała Malik.

Następnie kobieta zacytowała wpis Chopry na Twitterze z 26 lutego, w którym aktorka - w czasie kryzysu pakistańsko-indyjskiego w Kaszmirze, napisała "Jaj Hind", czyli "zwycięstwo dla Indii". Wpis opatrzony był hashtagiem #IndianArmedForces (Siły Zbrojne Indii).

W lutym 2018 roku doszło do starć powietrznych między lotnictwem Indii a Pakistanu w rejonie Kaszmiru, po tym jak po indyjskiej stronie granicy doszło do zamachu na indyjską formację paramilitarną, w którym zginęło ok. 40 osób.

W ubiegłym tygodniu napięcie w relacjach między Indiami a Pakistanem w związku z Kaszmirem znów wzrosło, po tym jak Indie odebrały stanowi Dżammu i Kaszmir specjalny status.

- Jest pani ambasadorem Unicefu, a zachęca pani do wojny nuklearnej przeciwko Pakistanowi. Nikt jej nie wygra - dodała Malik.

W tym momencie kobiecie odebrano mikrofon, a Chopra odparła: - Słyszałam panią. za każdym razem, gdy się pani odpowietrzała. Już? Koniec? Okay, w porządku.

Następnie stwierdziła, że "wojna nie jest niczym, z czego byłaby zadowolona", ale - jak zaznaczyła - "jest patriotką".

- Wszyscy jesteśmy tu z powodu miłości. Nie krzycz. Nie zawstydzaj siebie - podsumowała 37-letnia aktorka.

Malik umieściła następnie na Twitterze nagrania z wymiany zdań z Choprą. "Nie wiedziała, że mówienie o kryzysie humanitarnym to 'odpowietrzanie'" - ironizowała.