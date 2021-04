Rosja - Ukraina. Wiosna znów pachnie wojną

– Wojska wyszły na poligony dla przeprowadzenia (corocznych) manewrów – oświadczył rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, anonsując manewry wszystkich rodzajów wojsk we wszystkich okręgach wojskowych, jak Rosja długa i szeroka.

Grupa dziennikarzy śledczych Conflict Intelligence Team uważa, że koncentracja oddziałów na granicy z Ukrainą jest największa od 2014–2015 roku, gdy rosyjska armia aktywnie uczestniczyła w walkach z armią ukraińską. Według CIT w pobliże granicy jadą wszelkie możliwe rodzaje wojsk: zmechanizowane, desantowe, artyleryjskie, a nawet pancerne. Dziennikarzom udało się ustalić, że większość z nich kierowana jest w okolice Woroneża (ok. 180 km od ukraińskiej granicy i 270 km od Charkowa, drugiego po Kijowie największego miasta Ukrainy) oraz na Krym. „Dyslokacja oddziałów ma raczej charakter ofensywny niż obronny" – ostrzegali dziennikarze.

W Rosji pierwszy na wystąpienie ministra Szojgu zareagował moskiewski rynek walutowy: kilka minut później rubel zaczął tracić w stosunku do dolara i euro. – Upadek waluty przy stosunkowo stabilnej cenie ropy jest wyłącznie odzwierciedleniem geopolityki – podsumował moskiewski analityk bankowy Stanisław Muraszow.

Pierwsze informacje o przewożeniu rosyjskich oddziałów na granicę z Ukrainą pojawiły się jednak jeszcze pod koniec lutego. W ciągu marca zagraniczni inwestorzy wyprzedali rosyjskie obligacje państwowe za 1,6 mld dolarów, a „ich inwestycje spadły do minimum z lipca ubiegłego roku".

– Widać wyraźnie, że przerzut wojsk na Krym i w kierunku granicy z Ukrainą ma na celu powstrzymywanie ukraińskiej strony. Jednakże dyslokacja zarówno sił rosyjskich, jak i ukraińskich nie pozwala mówić o tworzeniu ugrupowań do takich zmasowanych działań – uspokaja rosyjski analityk wojskowy Wiktor Murachowski. Dziennikarze z CIT natomiast uważają, że „nie ma przygotowań do bezpośredniego wtargnięcia Rosji na Ukrainę: (ruchy wojsk) służą zastraszeniu ukraińskich przywódców, a także jako sprawdzian, jak będzie reagować nowa amerykańska administracja".

Zarówno Waszyngton, jak NATO już jasno dały znać, że są po stronie „integralności ukraińskiego terytorium", a rosyjskie zagrożenie było okazją do pierwszej rozmowy telefonicznej prezydentów USA i Ukrainy.

Zabić polityków

Ale ukraińscy analitycy wojskowi sądzą, że nie zmniejszyło to groźby rosyjskiego ataku. – Głównym celem wojskowo-politycznym Kremla w stosunku do Ukrainy jest utrzymanie (czy może już odbudowa) pełnej kontroli nad terytorium naszego kraju. (...) A to oznacza, że konwencjonalna wojna rosyjsko-ukraińska przy pewnych warunkach jest nie tylko możliwa, ale i dostatecznie prawdopodobna – twierdzi ukraiński pułkownik Konstanty Maszowec.